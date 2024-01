Meteo Napoli e Campania, tornano ad aumentare le temperature dopo il grande gelo Nuovo aumento di temperature in Campania: un anticiclone africano porterà le temperature a salire di dieci gradi già da stanotte e per tutta la settimana. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

La situazione meteo in Campania

Un anticiclone africano è in arrivo sulla Campania: e le temperature torneranno così ad aumentare. Ancora un cambio repentino del quadro meteorologico regionale, per un mese di gennaio ormai altamente imprevedibile. Dopo l'arrivo di Buran prima, di tre vortici diversi poi e di un nuovo ciclone artico poi (quest'ultimo appena lo scorso fine settimana), stavolta tocca ad un anticiclone africano arrivare sulla Campania, riportando le temperature più vicine alle medie stagionali.

La neve caduta abbondantemente tra la notte di venerdì e sabato è già un ricordo: quest'oggi, lunedì 22 gennaio, temperature ancora fredde ma cieli sereni, e vento non più di burrasca come visto nel fine settimana. Ma da stanotte, la colonnina di Mercurio schizzerà verso l'alto in maniera repentina. Lo sbalzo sarà di circa dieci gradi: se oggi, infatti, ad ora di pranzo le temperature massime giravano tra i 5 e i 6 gradi anche nei capoluoghi e lungo le coste, da domani si tornerà tra i 15 e i 16 gradi, più consoni alle temperature medie stagionali. Il rischio è per i malanni di stagione: i continui cambiamenti di temperature rischiano infatti di riportare raffreddori, bronchiti e febbre a livelli nuovamente critici. Non sono ancora i "giorni della merla", ma ci siamo quasi. Addio a piogge e freddo, dunque, ma solo per qualche giorno, perché dalla prossima settimana ci sarà un nuovo cambio del quadro meteorologico. Febbraio si preannuncia infatti un mese invernale a tutti gli effetti, anche se non mancherà qualche giornata di bel tempo. Ma per quello ci sarà tempo: per ora, si potrà approfittare di qualche giorno di tregua.