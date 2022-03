Meteo Napoli e Campania, torna la pioggia su tutta la regione. Neve in Irpinia Pioggia in arrivo su tutta la regione dopo la siccità dei primi mesi. “Fenomeno di compensamento climatico”, aveva spiegato a Fanpage.it il professor Mazzarella.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Aprile di pioggia in arrivo sulla Campania: una drastica inversione di tendenza dopo le giornate quasi estive che hanno accompagnato l'ingresso della primavera in regione. Le temperature resteranno nella media grazie a libeccio e scirocco, ma le piogge si faranno via via più insistenti. Prima neve anche sui Monti Picentini e sui rilievi più alti dell'interno: stamattina, nevicate sul Partenio e sull'Abbazia di Montervergine. Fenomeni che erano stati in qualche modo "preannunciati" nei giorni scorsi.

Aprile con la pioggia, la spiegazione del prof. Mazzarella

Nei giorni scorsi, il professor Adriano Mazzarella aveva spiegato in una intervista esclusiva a Fanpage.it i motivi per i quali ci aspetta un aprile particolarmente piovoso. "Da gennaio a metà marzo, sono caduti appena 9 millimetri di pioggia", aveva spiegato Mazzarella, "con una media che avrebbe dovuto essere di 300 millimetri, causando così un primo problema di siccità. E la meteorologia ci insegna", aveva aggiunto, "il fenomeno della compensazione: vale a dire, quella pioggia verrà "recuperata" nelle prossime settimane, per ristabilire un equilibrio climatico".

Il ritorno delle piogge in Campania, neve in Irpinia

L'inversione di rotta si è già vista nelle scorse ore, con forti piogge soprattutto nelle zone interne della Campania. In Irpinia, neve sui monti del Partenio e del Terminio, solo in parte sul Lago Laceno. Fenomeni finora sotto controllo, ma che nei prossimi giorni potrebbero aumentare di intensità, con forti piogge attese soprattutto nelle zone costiere e che all'interno potrebbe portare a nuovi fenomeni collegati alla neve.