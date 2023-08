Meteo Napoli e Campania 7-10 agosto, torna il caldo forte Torna il sole dopo il fine settimana di instabilità su tutta la Campania: temperature in risalita, ma resterà l’aria fresca degli ultimi giorni.

A cura di Giuseppe Cozzolino

La situazione meteo su Napoli e sulla Campania

Torna il sole su Napoli e la Campania: dopo un fine settimana all'insegna dell'instabilità, con piogge anche intense soprattutto nelle zone dell'interno, per la Campania è tempo di tornare all'estate inoltrata. Anche le temperature inizieranno a risalire, anche se non si attendono vere e proprie ondate di calore, anzi: tra oggi, lunedì 7 agosto, e mercoledì 9 agosto, la temperatura massima percepita sarà di circa 29 gradi, quindi molto al di sotto delle temperature dei giorni scorsi.

Il bollettino delle ondate di calore in Campania per il 7, 8 e 9 agosto

La calma dopo la tempesta, dunque. Se la Campania, seppur in misura minore rispetto ad altre regioni del centro-nord, ha subito gli ultimi disagi del maltempo, ora potrà tornare a "respirare" dal punto di vista meteorologico. Ma l'instabilità si ripresenterà, fatalmente, già con l'arrivo di Ferragosto, che tuttavia sarà all'insegna del sole e del caldo, con temperature anche sopra i 33 gradi centigradi. Tuttavia, come sempre sarà proprio il giorno di Ferragosto il tradizionale giorno che farà come di consueto da "spartiacque" tra la stagione estiva vera e propria e l'avvicinarsi dell'autunno, che a livello climatologico arriverà già il 31 agosto, mentre a livello astronomico inizierà solo alle 8:49 del 23 settembre, con l'arrivo dell'equinozio d'autunno, giorno in cui le ore di luce e di buio saranno esattamente uguali, per poi iniziare il "sorpasso" del buio a partire dalle 24 ore successive e che vedrà il suo culmine nel giorno del solstizio d'inverno.