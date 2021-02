Temperature in aumento su tutta la regione, e cielo per lo più sereno: il meteo delle prossime ore su Napoli e sulla Campania sembra insomma essere quello tipicamente primaverile, seppur in largo anticipo. Merito di un anticiclone che sta "spingendo" soprattutto sulle regioni meridionali, regalando sprazzi di primavera fuori periodo. Anticiclone che generato un'area di alta pressione di matrice subtropicale e che, alimentata dai venti di libeccio e di scirocco (e dunque molto caldi), sta portando ad una stabilizzazione del clima dopo le incertezze dei giorni scorsi.

Cieli dunque sgombri dalle nuvole o quasi sull'intera regione, con temperature in tendenziale aumento con punte anche di 16 gradi massimi nella giornata di oggi. Ma lentamente si salirà fino ai 20 gradi previsti per sabato 6 febbraio, nettamente al di sopra della media stagionale per questo periodo. Venti quasi assenti nella giornata di oggi lungo le zone costiere, ma moderati in quelle interne: rischio di mareggiate comunque remoto, anche lungo le coste più esposte come quelle del Cilento. Anche domani il clima resterà pressoché identico, con cielo solo localmente nuvoloso e temperature ancora in aumento. Preludio al sabato che, come detto, regalerà 24 ore di primavera vera e propria, con temperature fino a venti gradi ovunque e assenza praticamente totale di nuvole. Si tratterà, però, della classica quiete prima della tempesta: da sabato notte arriveranno di nuove nuvole e pioggia, che caratterizzeranno la giornata di domenica e la prossima settimana, in cui gradualmente le temperature torneranno nei propri standard ed il cielo tornerà nuvoloso con piogge sparse a macchia di leopardo.