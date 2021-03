Calano le temperature in tutta la Campania, e da venerdì torneranno anche le piogge. Ma sarà solo una breve parentesi invernale che interromperà quello che a tutti gli effetti è già un anticipo della primavera, il cui equinozio cadrà in Italia alle 10.37 di sabato 20 marzo. Intanto però nelle prossime ore il quadro climatico inizierà già a mutare, con un calo di temperature che porterà le massime fino a 13 gradi circa, mentre le minime scenderanno tra i 4 ed i 5 gradi.

Su Napoli, cieli ancora sereni con venti deboli: diversa la situazione nel resto della Campania, dove si potranno registrare anche forti raffiche fino a 17 chilometri orari, soprattutto nelle zone dell'interno. In Irpinia le minime scenderanno fino a toccare di nuovo "quota zero" per lo più nel corso della notte. Lo zero termico sarà registrato a quota 2.650 metri: assente, dunque, il rischio di neve anche sui rilievi più alti dei monti Picentini. Ma le raffiche di vento, fino a 15 chilometri orari, potrebbero creare problemi ed abbassare ulteriormente la temperatura percepita. Anche in Cilento temperature più basse, che nel corso della notte potranno arrivare fino a -3 gradi di valori minimi: vento che soffierà fino ai 12 chilometri orari, anche qui abbassando di qualche grado la temperatura percepita. Anche domani il quadro climatico regionale sarà pressoché identico: poi da venerdì peggioramento generale del clima su tutta la regione, con nuvolosità in aumento e piogge sparse un po' ovunque e che dureranno almeno fino a domenica. Per attendere le giornate di sole bisognerà invece attendere la prossima settimana.