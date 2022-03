Meteo Napoli e Campania, temperature in aumento e sole in tutta la regione Tornano sole e caldo su tutta la Campania: scomparso il vento Burian dalla Russia la primavera fa il suo ingresso trionfale. Nel fine settimana torna la pioggia.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Improvviso spiraglio di sole su Napoli e sulla Campania: ma non durerà a lungo, anche se il vento freddo proveniente dalla Russia, il terribile Burian che ha causato nei giorni scorsi un brusco calo delle temperature su tutta la regione, è ormai un ricordo. E tuttavia, se le temperature resteranno nelle medie stagionali primaverili, in questi giorni il clima rimarrà incerto tanto che nel fine settimana è prevista pioggia abbondante su tutta la regione. Anche il vento la farà da padrone: per quanto di libeccio, le raffiche soffieranno fino a trenta chilometri orari.

A Napoli anche oggi cielo poco nuvoloso e caldo sopra la media, con il vento di libeccio che porterà anche ad una percezione maggiore delle temperature. Cielo poco nuvoloso nelle zone dell'interno, dove però di notte le temperare caleranno visibilmente. In Irpinia si attendono anche punte di -6 gradi centigradi nella notte, mentre di giorno si assisterà ad una normalizzazione, con 14 gradi di valori massimi. I forti venti porteranno invece ad un elevato rischio di mareggiate lungo le coste più esposte, ed in particolare quelle del Cilento. Ma non ci sono allerte meteo della protezione civile regionale della Campania a riguardo, sebbene nelle prossime ore potrebbe arrivare qualcosa relativamente proprio alle forti raffiche di vento. Il resto della settimana continuerà su questa falsariga almeno fino a venerdì, quando la nuvolosità sarà maggiore e porterà anche a piogge tra sabato e domenica, molto abbondante in tutta la regione, dove si registrerà anche un lieve calo delle temperature. Pioggia che comunque sparirà entro la prossima settimana.