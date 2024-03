Meteo Napoli e Campania, sole fino a venerdì, poi torna la pioggia nel fine settimana Meteo, qualche giorno di sole dopo le allerte meteo, ma da sabato torna la pioggia. Marzo già a due facce a due settimana dalla primavera meteorologica. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

La situazione meteo su Napoli e sulla Campania

Prosegue l'instabilità meteorologica sulla Campania, che vede alternarsi piogge ed allerte meteo, a giornate di sole con temperature primaverili. Dopo le due allerte meteo consecutive, la situazione sembra ora essere migliorata: il sole tornerò a fare capolino almeno fino a venerdì 8 marzo, poi ci sarà un nuovo peggioramento: sabato 9 marzo sono infatti attese piogge diffuse, anche se al momento non considerate di particolare intensità. Stessa situazione domenica 10 marzo, mentre da lunedì tornerà nuovamente il sole.

Le temperature, invece, saranno pressoché stazionarie e in linea con i valori medi di questo periodo: difficilmente si scenderà sotto i 16 gradi di valori massimi durante il giorno, un po' più bassi la notte quando in alcune zone si raggiungeranno anche i 2-3 gradi di massima. Difficile rivedere però la neve, arrivata all'improvviso nello scorso fine settimana quando le temperature crollarono improvvisamente un po' in tutta la regione, riportando la neve anche sul Vesuvio: nel giro di poche ore, però, il grosso si è sciolto con il graduale aumento delle temperature, ed anche a Laceno e sul Santuario di Montevergine, la neve è praticamente scomparsa.