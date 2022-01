Meteo Napoli e Campania, sole fino a giovedì: poi tornano la pioggia e il freddo artico Giornate di sole sulla Campania, ma temperature ancora basse: da giovedì peggioramento e rischio neve a bassa quota con l’arrivo di aria freddo dall’Artico.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Qualche giornata di sole sulla Campania, ma non durerà: perché già da giovedì arriverà una perturbazione dal nord Europa che renderà gelide le giornate anche in Campania. Perturbazione che, proveniente dall'Artico, dopo aver attraversato in maniera trasversale l'Oceano Atlantico e le piane gelate dell'Europa Orientale, sta arrivando anche sull'Italia proveniente dall'Adriatico: si tratta di un enorme vortice di aria fredda che, accompagnata anche da forti venti provenienti da nord.

In queste giornate, tuttavia, il sole continuerà a farla da padrone, anche se le temperature resteranno leggermente al di sotto delle medie stagionali. Su Napoli le massime non supereranno i 9-10 gradi, mentre le minime si assesteranno attorno ai 3-4 gradi. Situazione simile anche nelle zone dell'interno, dove tuttavia non si scenderà sotto lo zero almeno in questi primi giorni della settimana: ma lo scenario è destinato a cambiare radicalmente nei prossimi giorni. Sarà il freddo a caratterizzare questa seconda metà di gennaio, ormai inverno inoltrato. Ma da giovedì, con l'arrivo dell'aria artica, il crollo sarà verticale: la colonnina di mercurio scenderà sotto lo zero, toccando anche valori negativi soprattutto nelle zone dell'interno dell'Irpinia, del Sannio e del Matese. Attesa anche neve a bassa quota: già da giovedì infatti tornerà anche la pioggia che, unita al vortice artico in arrivo sull'Italia, renderà più che plausibile la neve oltre ai rilievi più alti dell'appennino campano e del Vesuvio anche lungo le fasce costiere. Venti freddi che soffieranno in tutta la regione, rendendo ancora più fredda la temperature percepita.