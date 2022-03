Meteo Napoli e Campania, sole e temperature in rialzo nei prossimi giorni Giornate di sole e caldo su tutta la Campania: ma l’assaggio di primavera finirà già nel fine settimana, quando sono previste piogge e temperature basse.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Tornano a salire le temperature a Napoli e in Campania: merito di un anticiclone africano che sta spingendo dal bacino meridionale del Mar Mediterraneo, portando la colonnina di mercurio a salire dopo i valori glaciali toccati nelle scorse ore. Non durerà moltissimo, ma sarà un assaggio di primavera che arriverà ufficialmente solo domenica prossima, quando è previsto l'equinozio di primavera (alle 16.30 circa in Italia), ma sarà caratterizzato anche da piogge e freddo. Meglio, insomma, godersi i prossimi giorni che saranno invece in linea con le medie primaverili.

Già nella giornata di oggi il clima sarà pressoché stabile ovunque, con possibili nuvole nelle zone dell'interno che tuttavia non daranno seguito a piogge. Cieli comunque per lo più sereni sia lungo le coste sia nelle zone dell'interno. Diversa invece la situazione relativa ai venti: possibili raffiche anche sopra i 25 chilometri orari in Irpinia e lungo le coste del Cilento, dove ci sarà anche la possibilità di mareggiate lungo le coste più esposte. In queste zone il freddo resterà soprattutto di notte: nel Cilento, così come in Irpinia, nel Sannio e nel Matese, si registreranno punte di -4 gradi, mentre nel resto della giornata i valori resteranno attorno ai 16-17 gradi di massime.