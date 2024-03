Meteo Napoli e Campania, sole e caldo nel fine settimana del 23-24 marzo Sole e caldo nel primo fine settimana primaverile in Campania: tra sabato 23 e domenica 24 marzo, temperature fino a 20 gradi e cielo sgombro dalle nubi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

9 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il meteo su Napoli e la Campania

La primavera è ormai ufficialmente iniziata anche su Napoli e sulla Campania: le belle giornate iniziano a diventare frequenti, e le temperature sono ormai in rialzo su tutta la regione. C'è attesa invece per conoscere i prospetti di previsioni in vista di Pasqua e Pasquetta, che quest'anno cadranno a ridosso del passaggio di marzo in aprile (rispettivamente, quest'anno cadranno di domenica 31 marzo e lunedì 1° aprile).

Primavera che, nel mentre, ha portato anche le immancabili allergie: tempi duri per chi è allergico al polline, che in questi giorni sta facendo i conti con i più classici sintomi stagionali. Tanti, dovuti anche al brusco cambio meteorologico, anche i casi di raffreddori e di influenze, malanni stagionali che quest'anno sono arrivati tutti assieme nel giro di pochi giorni. E l'assenza delle piogge lascerà anche per diversi giorni il polline nell'aria, accentuando così i fenomeni allergici.

In attesa di conoscere il quadro meteorologico previsto per le festività, ci attendono intanto giornate di sole e caldo. Come spiegato in una scorsa intervista a Fanpage.it dal professor Adriano Mazzarella, Meteorologo e Fisico, già professore di Climatologia presso l'Università Federico II di Napoli, spesso ospite della redazione del nostro giornale, questo sarà principalmente merito dell’anticiclone africano che ha iniziato ad affacciarsi dal Marocco verso il Mediterraneo, con la pressione atmosferica che ha iniziato già da qualche ora ad aumentare anche in Campania, portando stabilità meteorologica, assenza di piogge e un sensibile rialzo termico.

Il professor Adriano Mazzarella. Foto / Fanpage.it