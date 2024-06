video suggerito

Meteo Napoli e Campania, sole e caldo estivo nel fine settimana 8-9 giugno Sole e caldo nel fine settimana 8-9 giugno su Napoli e Campania, ma non c’è allerta per ondate di calore. Rischio raggi ultravioletti particolarmente alti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

La situazione meteo in Campania

Sole e caldo nel fine settimana dell'8-9 giugno su Napoli e la Campania: colonnina di mercurio che salirà a ridosso dei 30 gradi, ma non li supererà: diversamente da altre zone del centro e del Sud Italia, il grande caldo sarà in parte mitigato, e non sono previste ondate di calore come spiegato dal Ministero della Salute, che ha diramato il bollettino valido fino a sabato 8 giugno. Il rischio permane invece per domenica 9 giugno, anche se la presenza di nuvole potrà mantenere leggermente più basse le temperature. Alta anche l'umidità soprattutto nelle ore notturne.

Il bollettino del Ministero per ondate di calore

Sabato 8 giugno è previsto sole e caldo in tutta la regione: le massime raggiungeranno i 27 gradi su Napoli e valori leggermente più alti in Cilento. Raggi ultravioletti che raggiungeranno gli 8.8 come valori massimi e dunque rischio alto. Anche domenica 9 giugno il quadro meteorologico sarà pressoché simile, con qualche leggero annuvolamento nelle zone interne e temperature sempre a ridosso dei 30 gradi. I rischi permangono per quanto riguarda i raggi ultravioletti che nelle ore più calde sfioreranno i 9 gradi: il consiglio, come sempre, dell'Istituto Superiore della Sanità è quello di evitare di uscire nelle ore più calde (tra le 11 e le 16) ed evitare quando possibile l'esposizione diretta ai raggi solari, in particolar modo per persone fragili, anziani e bambini. La crema solare, spiega sempre l'ISS sui propri canali ufficiali, "non serve per stare di più al Sole, ma per proteggersi quando l’esposizione è inevitabile".