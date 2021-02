Fine settimana con il sole e temperature in aumento su tutta la Campania: il vortice di alta pressione che ha già portato in questi giorni ad una sorta di primavera anticipata, non lascerà ancora la regione ed anzi regalerà le ultime giornate di bel tempo anche nel fine settimana del 27 e 28 febbraio. Un weekend in zona arancione per la Campania, alle prese con una ulteriore impennata dei casi di Coronavirus, ma che dal punto di vista climatologico sarà invece pressoché stabile ovunque.

A Napoli, venti assenti e temperature attorno ai 16 gradi di valori massimi. Cielo sgombro da nubi e limpido pressoché per l'intera giornata. Ancora possibili i banchi di nebbia al mattino che hanno caratterizzato gli ultimi giorni, tipici fenomeni causati dalla scarsa ventilazione combinata al vortice di alta pressione ancora presente sul capoluogo partenopeo. Situazione pressoché simile nelle zone dell'interno, dove però il vento si farà più forte: possibile raffiche fino ai dieci chilometri orari, soprattutto in Irpinia e sul Cilento. Cieli sereni e temperature stabili, con i valori massimi che oscilleranno tra i 15 gradi del Cilento ed i 12 del Sannio e dell'Irpinia. Raffiche di vento leggermente più deboli lungo le coste: nullo il rischio di mareggiate, alla pari di quello della pioggia. Situazione climatica del fine settimana che durerà anche per la prossima settimana, sebbene da giovedì prossimo è previsto un primo parziale peggioramento, con nuvolosità in aumento su tutta la regione e che durerà per diversi giorni. L'inverno si prepara dunque all'ultimo colpo di coda prima della primavera, il cui arrivo dal punto di vista della rivoluzione terrestre arriverà in Italia alle 10.37 di sabato 20 marzo.