Meteo Napoli e Campania, settimana di sole: ma dalla Vigilia di Natale tornerà la pioggia Quadro meteorologico stabile nei prossimi giorni sulla Campania, ma a partire dalla Vigilia di Natale ci sarà un brusco peggioramento che porterà pioggia.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Una settimana di avvicinamento al Natale divisa in due: prima il bel tempo fino a giovedì 23, poi la pioggia ed il freddo a partire dalla Vigilia di Natale. L'inverno inizia insomma con due facce: se domani 21 dicembre cade il giorno del solstizio d'inverno vero e proprio con clima sereno un po' ovunque, a partire da Natale tornerà il maltempo con pioggia diffusa su tutta la regione, che potrà dare luogo localmente a fenomeni di neve, soprattutto nelle zone più interne.

Il cambiamento è dovuto all'esaurimento di un vertice di alta pressione proveniente dalle isole Azzorre e che proteggerà l'Italia fino a ridosso delle feste natalizie: a partire da giovedì, arriverà sempre dall'oceano Atlantico una perturbazione che coprirà in poche ore tutta la penisola, arrivando anche sulla Campania e facendo precipitare le temperature nei giorni successivi. Rischio ondata di freddo e neve dopo Natale anche a basse quote.

Nei prossimi giorni, tuttavia, clima stabile e per lo più soleggiato su tutta la regione: temperature stabili all'interno dei valori stagionali e rischio pioggia per lo più assente. Qualche raffica di vento lungo le coste del Cilento potrà causare qualche rischio di mareggiata nelle zone più esposte. Fino a giovedì 23 dicembre il clima resterà più o meno stabile in tutta la regione, con la neve che resterà solo sulle vette più alte dell'Appennino campano. Poi la pioggia tornerà a farla da padrona come nelle scorse settimane: con il brusco calo delle temperature che seguirà il vortice di bassa pressione proveniente dall'Atlantico, la pioggia potrà trasformarsi in neve anche a basse quote.