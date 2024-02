Meteo Napoli e Campania, San Valentino con sole e caldo ma pericolo nebbia nella notte Ancora qualche giornata di sole, ma attenzione ai banchi di nebbia che si formeranno di notte anche a Napoli. Nel fine settimana tornano pioggia e freddo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

La situazione meteo su Napoli e sulla Campania

Un San Valentino all'insegna del caldo e del bel tempo, ma con rischio nebbia di notte su Napoli e Campania: l'anticiclone nordafricano che ha portato caldo anomalo su tutta la regione, infatti, è ancora ben presente anche se sta iniziando a perdere stabilità. In arrivo da nord, infatti, è un ciclone artico che lo spazzerà via nel fine settimana del 17-18 febbraio.

Sono dunque gli ultimi giorni in cui ci si potrà godere di un meteo stabile, con caldo e temperature al di sopra delle medie stagionali. Se da un punto di vista strettamente egoistico saranno giornate ideali per andare in giro e godersi un piccolo anticipo di primavera, il caldo anomalo produrrà anche effetti negativi, sia sull'agricoltura sia a chi sarà in giro di notte, quando si formeranno banchi di nebbia consistenti anche a bassa quota. Nebbia fitta a Napoli sulle colline dei Camaldoli e ai Colli Aminei, ma appariranno anche a ridosso della zona costiera. Nell'entroterra, nebbia soprattutto in Irpinia e nel Sannio. Fenomeni diventati ormai comuni anche in Campania, soprattutto con il cambiamento climatico ormai in atto da diverso tempo. Nel fine settimana, tornerà la pioggia e l'inverno, più consueti in questo periodo dell'anno, con le temperature che caleranno in maniera anche sensibile nel giro di 48 ore. Si preannuncia, dunque, una seconda metà di febbraio più in linea con l'inverno reale, al momento solo "provato" per pochi giorni in questo 2024 appena iniziato, e il cui ritardo potrebbe avere anche riflessi sulla primavera e l'estate, che potrebbero arrivare a loro volta più tardi rispetto a quando dovrebbero.