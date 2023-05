Meteo Napoli e Campania, piogge e temporali nel fine settimana del 26-27-28 maggio Forti piogge e temporali da venerdì 26 a domenica 28 maggio: ma anche nella prossima settimana il meteo sarà inclemente. Possibili allerte meteo già da oggi.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Un fine settimana all'insegna della pioggia quello che si abbatterà su Napoli e la Campania: il maltempo che ha caratterizzato le regioni del nord e del centro Italia, sta infatti raggiungendo anche la Campania, e in queste ore si concentrerà sull'intera regione. Per rivedere il sole bisognerà attendere a lungo: le piogge che inizieranno oggi, venerdì 26 maggio (in concomitanza con lo sciopero nazionale che riguarderà anche il trasporto pubblico), continueranno fino alla prossima settimana ininterrottamente, con tutti i rischi che questo comporterà soprattutto alla tenuta idrogeologica.

Le temperature praticamente estive dei giorni scorsi scenderanno lievemente fino a 20 gradi, quindi il pericolo del "freddo" è pressoché scongiurato. Tuttavia, sono attese forti piogge e temporali, con allerte meteo della protezione civile che con ogni probabilità saranno diramate in diverse zone della regione, soprattutto quelle considerate più a rischio. Per oggi, venerdì 26 maggio, il meteo è inclemente: temporali sono attesi su Napoli e in provincia, nonché nelle zone dell'interno. Sabato 27 e domenica 28, le piogge continueranno anche se con meno vigore rispetto ad oggi. Da lunedì 29 maggio, invece, i temporali torneranno a farla da padroni e dureranno fino al fine settimana successivo, soprattutto lungo le coste tirreniche.

Possibilità anche di mare agitato lungo le coste più esposte a causa dei venti che saranno particolarmente forti soprattutto da lunedì. Massima attenzione anche alla possibile formazione della nebbia anche a bassa quota, un fenomeno sempre più frequente anche a Napoli e al quale tuttavia i napoletani non sembrano ancora essersi abituati, soprattutto lungo le arterie ad alto traffico, come dimostrano gli scorsi tamponamenti lungo via Marina (in pieno centro) e causati proprio da improvvisi banchi di nebbia.