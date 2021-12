Meteo Napoli e Campania, per l’Immacolata ancora pioggia e freddo su tutta la regione Settimana di pioggia su tutta la Campania: a partire dall’Immacolata, piogge abbondanti sull’intera regione e venti di bora molto forti anche lungo le coste.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Una settimana di pioggia su tutta la Campania: le previsioni in vista dell'Immacolata e dei giorni immediatamente successivi non sono buone per l'intera regione. Pioggia e freddo la faranno da padroni, e non sono escluse anche allerte meteo da parte dell'Unità di Crisi della Protezione Civile regionale. Domani, martedì 7 dicembre, ci sarà un break dalle piogge: ma non durerà, perché già mercoledì 8 dicembre, giorno dell'Immacolata, tornerà la pioggia ed il freddo, assieme ai venti che torneranno a soffiare in maniera anche decisamente forte.

A Napoli già oggi raffiche di bora fino a 27 chilometri orari, con le temperature tra i dieci gradi di valori massimi e le minime non sopra i cinque. Non pioverà sul capoluogo campano, ma non sarà così nel resto della regione: all'interno, nevicate sui rilievi sopra i 900 metri ed in particolare sui Monti Picentini dell'Appennino campano. Nel Cilento, vento di Africo fino a 34 chilometri orari e rischio di mareggiate lungo le coste più esposte. Anche in Irpinia vento di tramontana fino a 31 chilometri orari: le temperature, in tutto il resto della regione, non supereranno i 9 gradi di valori massimi. Già nelle scorse ore, abbondanti nevicate nelle zone dell'interno. "Come ampiamente annunciato nei nostri bollettini, la neve è tornata all’Osservatorio, accompagnata da venti di tramontana. I fiocchi si sono spinti sino a 1000 metri di quota", spiega l'Osservatorio di Montevergine, che poi ha mostrato le immagini della neve che ha ormai raggiunto anche l'Abbazia. Neve anche sul Lago Laceno e sulla cima del Vesuvio. Ma la neve, questa notte, è caduta perfino sull'isola di Procida.