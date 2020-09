Meteo Napoli e Campania oggi, sole e vento: temperature massime di 22 gradi

Il meteo di oggi per Napoli e la Campania. Torna il sole, via le ultime nuvole. Venti deboli in città. Nelle isole del golfo, venti moderati, possibili raffiche in Irpinia fino a 25 chilometri orari. Temperature massime che non supereranno i 24 gradi in tutta la regione. Clima che peggiorerà nel fine settimana.