Meteo Napoli e Campania, nel fine settimana di Natale torna il caldo: temperature a 20 gradi In arrivo caldo “fuori stagione” per il fine settimana natalizio: fino a 22 gradi, +8 rispetto alle medie stagionali. Poi dal 29 il crollo delle temperature.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Torna il caldo a Natale: un fenomeno già visto in Campania in occasione delle festività del 2021, e che anche quest'anno seguiranno la medesima genesi, con l'arrivo di un anticiclone che porterà caldo un po' ovunque nel Meridione e in particolare sulla fascia tirrenica. Non si tratterà di giornate "primaverili", ma indubbiamente le temperature sopra la media stagionale di 7-8 gradi circa permetteranno di godersi le festività in maniera sicuramente più serena. Ma più in generale, dopo le giornate di pioggia e freddo dei giorni scorsi, il "break" natalizio risulterà senz'altro piacevole, anche perché dal 28 dicembre circa si registrerà un crollo improvviso delle temperature, che caratterizzeranno invece il passaggio all'anno nuovo.

Già da oggi, su Napoli e Campania splende il sole: cielo per lo più sgombro di nubi, anche se le temperature restano attorno ai 14-15 gradi di massima nelle ore del mattino, per poi scendere nei valori medi stagionali di notte. Anche domani, mercoledì 21 dicembre, si registrerà una giornata simile con cieli azzurri, temperature mite e nessun rischio pioggia in tutta la regione. Giovedì 22 dicembre, invece, qualche addensamento lungo le coste tirreniche non porterà pioggia, mentre le temperature inizieranno a salire. A partire da venerdì 23 dicembre, invece, il cielo tornerà ad aprirsi con le temperature che arriveranno a 20 gradi: preludio al fine settimana del 24 e 25 dicembre, Vigilia e Natale, che invece vedranno le temperature superare i 22 gradi su tutta la regione, portando caldo ovunque e azzerando del tutto il rischio pioggia. Peggioramento, invece, a partire dal 27 dicembre, con le temperature che crolleranno a partire dal 29 e fino all'anno nuovo.