Meteo Napoli e Campania, giovedì 7 settembre con la pioggia: poi torna il sole Torna la pioggia giovedì 6 settembre, ma sarà solo di passaggio: da venerdì 7 settembre, torna il sole su tutta la Campania. Temperature in aumento.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Torna la pioggia su Napoli e la Campania: giovedì 6 settembre, sono attesi forti precipitazioni su tutta la regione, anche se non vi sono state allerte meteo. Si tratterà di rovesci localizzati soprattutto in città e lungo le coste, ma anche nelle zone dell'interno della regione, già flagellate in queste ore da forti raffiche di vento che hanno creato non pochi problemi con cadute di alberi, rami e via dicendo. Ma la pioggia sarà solo di passaggio: a partire da venerdì 7 settembre tornerà il bel tempo, con il fine settimana che sarà per lo più soleggiato.

Giovedì 6 settembre, le temperature faranno un ulteriore scatto verso l'alto: attese punte di 32 gradi nel capoluogo partenopeo, ma non vi sono allerte meteo per ondate di calore da parte del ministero della salute. Nei giorni successivi, le massime si assesteranno tra i 30 ed i 31 gradi, ma con sole e cielo sgombro da nubi. Attenzione anche alle raffiche di vento che sono in arrivo con un vortice ciclonico dalla Grecia: ma nel fine settimana perderanno anche loro forza e saranno destinate ad esaurirsi.