Meteo Napoli e Campania: giornate di sole, ma pericolo nebbia anche a bassa quota

Qualche giornata di sole prima del tracollo decisivo delle temperature e pericolo nebbia anche a bassa quota, con il ritorno della pioggia atteso invece nel fine settimana del 17-18 febbraio. Questo il quadro meteorologico su Napoli e la Campania per i prossimi giorni, con l'anticiclone di origine africano denominato "Valentino" proprio perché in prossimità dell'omonimo santo che cade il 14 febbraio, che porterà una bolla d'aria calda proveniente direttamente dal cuore del deserto del Sahara fino al cuore del mar Mediterraneo.

Un anticiclone anomalo, visto il periodo in cui periodo: uno dei tanti cambiamenti climatici che porta il meteo ad essere quasi imprevedibile nel lungo periodo. Gli effetti di questo caldo anomalo non saranno però "positivi": eccezion fatta per il sole e le temperature che tornano sopra i livelli medi stagionali, infatti, questo anticiclone nordafricano andrà a creare banchi di nebbi soprattutto notturni nelle zone più alte della regione. E non soltanto sui monti appenninici: banchi di nebbia sono attesi anche sulle colline napoletane dei Camaldoli e dei Colli Aminei, mentre al mattino potranno verificarsi anche a bassa quota, come ad esempio a Napoli nella zona del Mercato e lungo l'antico arenile oggi asfaltato che fa da "barriera" con la zona del porto (via Nuova Marina, via Vespucci, eccetera). Nebbia che soprattutto di notte sarà particolarmente fitta e che potrebbe comportare non pochi disagi alla circolazione veicolare. Da venerdì cambierà di nuovo tutto: le temperature scenderanno anche di 4-5 gradi, mentre la pioggia tornerà a fare capolino a partire da domenica e che caratterizzerà la seconda parte del mese di febbraio.