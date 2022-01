Meteo Napoli e Campania, giornate di sole fino a domenica ma temperature ancora basse Qualche giornata di sole fino a domenica in Campania, poi da lunedì prossimo torna la pioggia ma con un rialzo delle temperature. Le previsioni meteo.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Termina domani mercoledì 12 gennaio alle 20 l'allerta meteo sulla Campania, ma già da oggi il sole è tornato a fare capolino su diverse zone della regione. Fino a domani, tuttavia, persiste la massima allerta per venti forti, nevicate e gelate, come spiegato dalla Protezione Civile della Campania, che ha annunciato come fenomeni atmosferici "venti forti dai quadranti settentrionali con locali rinforzi e possibili raffiche; mare agitato, con possibili mareggiate lungo le coste esposte; nevicate oltre i 400-500 metri e, localmente, anche a quote inferiori, con precipitazioni maggiori soprattutto sui settori interni e fino al tardo pomeriggio".

Da giovedì invece il quadro meteorologico cambierà drasticamente: persisterà il freddo, con temperature vicino allo zero anche a bassa quota, ma il sole splenderà e permetterà dunque di avere una tregua dal maltempo che ha flagellato in questi giorni la Campania. Sarà tuttavia soltanto una breve parentesi, perché da lunedì prossimo tornerà la pioggia ma, contestualmente, si registrerà anche un aumento della temperatura, che rientrerà nelle medie stagionali. Sparirà anche l'allerta per mare agitato e forte vento, ma dalla prossima settimana non sono escluse allerte per le forti piogge previste soprattutto tra lunedì e martedì prossimo. In questa settimana, invece, pochi rischi di instabilità: piogge pressoché assenti, anche nelle zone dell'interno, dove tuttavia le basse temperature impediranno alla neve formatasi nelle scorse ore di sciogliersi, almeno sui rilievi più alti dell'Appennino Campano e nelle zone dell'entroterra irpino e sannita.