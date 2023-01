Meteo Napoli e Campania: fine settimana nuvoloso, poi una settimana di pioggia in regione Fine settimana con nuvolosità in aumento, da domenica inizia una settimana di pioggia e freddo su tutta la Campania. Occhi puntati sulle zone a rischio dissesto.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Un fine settimana all'insegna delle nuvole in forte aumento, ma con scarse probabilità di pioggia. Ma da domenica sera inizieranno le perturbazioni che dureranno per tutta la settimana. L'inverno insomma alla fine è davvero arrivato: contestualmente alla pioggia, infatti, inizierà anche il calo delle temperature e l'aumento del forte vento, che porterà anche al mare agitato. Per la giornata di oggi invece, venerdì 13 gennaio, il meteo resterà simile a quello degli ultimi giorni, seppur con il primo peggioramento già all'orizzonte.

Da domano sabato 14 gennaio inizierà la nuvolosità vera e propria, con possibili piogge nelle zone dell'interno. Temperature stabili, ancora alte rispetto alle medie stagionali. Poco anche il vento, con mari per lo più calmi. Da domenica 15 gennaio, invece, inizieranno sia le piogge sia il calo delle temperature: di fatto, arriverà il freddo invernale che durerà per tutta la prossima settimana e che vedrà piogge costanti. Non è escluso che in alcune zone della Campania, proprio a causa della forte piogge, la Protezione Civile Regionale possa diramare delle allerte meteo per rischi di tipo idrogeologico, soprattutto nelle zone più critiche della regione e particolarmente a rischio. Sotto osservazione infatti resta soprattutto la situazione sull'isola di Ischia, già colpita nella zone di Casamicciola Terme dall'alluvione di fine novembre e che nelle scorse settimane, con l'arrivo di perturbazioni particolarmente forti, era già stata sottoposta ad alcune misure straordinarie, come l'evacuazione di diverse centinaia di residente dalle zone considerate più a rischio.