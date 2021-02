Sarà un fine settimana a due facce quello in Campania, con sabato 6 febbraio che sarà tipicamente primaverile mentre domenica 7 febbraio tornerà un clima invernale. Sole e caldo, previsti per sabato, lasceranno il posto a freddo e pioggia, che invece arriveranno domenica e che dureranno per diversi giorni. La tregua, dunque, degli ultimi giorni si avvia verso la fine.

L'anticiclone che in queste ore è arrivato sulla Campania, portando venti di libeccio e di scirocco e con essi un graduale ma costante aumento delle temperature, raggiungerà l'apice domani, sabato 6 febbraio: le temperature raggiungeranno anche i venti gradi, grazie al vortice di alta pressione subtropicale che resterà ancora su tutta la regione. Ma la "protezione" dalla perturbazione atlantica in arrivo non durerà: già dalla notte, torneranno le nuvole sull'intera Campania, e da domenica 7 febbraio tornerà la pioggia. Temperature che vedranno un primo calo, con le massime fino a 16 gradi e destinate a scendere ulteriormente nei giorni successivi. Anche i venti, per lo più deboli in queste ore, riprenderanno con maggiore intensità: possibili rischi di mareggiate soprattutto lungo le coste più esposte del Cilento, anche se al momento non ci sono criticità previste dalla regione Campania. Nel corso della prossima settimana, il clima resterà per lo più instabile, con forti piogge soprattutto nelle zone interne ma che non risparmieranno neanche le coste. Instabilità meteorologica che durerà per l'intera settimana che accompagna al weekend di San Valentino, con piogge diffuse e temperature in forte diminuzioni un po' ovunque.