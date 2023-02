Meteo Napoli e Campania, fine settimana col sole ma da lunedì 6 tornano pioggia e freddo Fine settimana con sole e temperature calde, ma da lunedì cambia tutto: tornano freddo e pioggia su tutta la Campania, anche a Napoli.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Fine settimana con sole e caldo, ma da lunedì 6 febbraio torneranno pioggia e freddo: colpa di un vortice polare in arrivo anche sulla Campania la prossima settimana e che porterà ad un crollo verticale delle temperature, accompagnato dalle piogge. Possibilità concrete di neve anche a bassa quota, come già visto negli scorsi anni: si tratterà insomma di una settimana di inverno vero e proprio, che come da tradizione sarà anche più rigida di quelle precedenti. Se per la primavera meteorologica bisognerà ancora attendere l'inizio di marzo (per quella astronomica, ovvero l'equinozio, bisognerà invece attendere lunedì 20 marzo, alle 22:24 ora italiana), l'inverno vero e proprio arriverà nei prossimi giorni e sarà nel pieno della sua potenza.

Tuttavia, il fine settimana sarà caratterizzato da temperature miti e bel tempo: venerdì 3 febbraio, il sole resterà nel cielo sgombro di nubi, così come le temperature saranno più vicine alle medie stagionali, tanto che la neve in alta quota continuerà a sciogliersi, come già si vede da qualche giorno sul cono del Vesuvio. Venti moderati o deboli, con qualche possibile banco di nebbia alle prime luci dell'alba soprattutto nelle località dell'interno. Sabato 4 febbraio, quadro meteorologico pressoché identico: temperature vicine alle medie stagionali e sole per gran parte della giornata, con piogge del tutto assenti e venti deboli. Domenica 5 febbraio, invece, doppio scenario: al mattino, si conferma un quadro stabile, con bel tempo e temperature nelle medie stagionali, mentre dal tardo pomeriggio inizierà la nuvolosità che da lunedì 6 porterà le prime piogge, accompagnate anche dal brusco calo delle temperature.