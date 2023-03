Meteo Napoli e Campania, fine settimana 11-12 marzo nuvoloso ma senza pioggia Fine settimana dell’11-12 marzo con nuvolosità ma senza pioggia. Aumentano anche le temperature: punte di 20 gradi in Campania entro domenica 12 marzo.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Fine settimana nuvoloso ma senza pioggia quello che si preannuncia in Campania tra l'11 e il 12 marzo: nonostante un venerdì uggioso, con rovesci nelle zone dell'interno al punto da aver fatto scattare l'allerta meteo per la giornata di oggi, nel fine settimana si assisterà ad un netto miglioramento del quadro meteorologico, seppur con una nuvolosità persistente. In aumento anche le temperature, che toccheranno quota 20 gradi entro domenica 12 marzo. Non durerà perché da martedì si assisterà ad un netto peggioramento con il ritorno della pioggia. Ma il fine settimana dell'11-12 marzo si preannuncia pre-primaverile.

L'allerta meteo verso la fine: torna il sole

Per la giornata di oggi, venerdì 10 marzo, la Protezione Civile ha emanato un avviso di allerta meteo di colore giallo valido dalle 6 alle 23.59 su tutta la Campania ad esclusione delle zone 4 e 7 (Alta Irpinia e Sannio; Tanagro), preannunciando la forte possibilità di "temporali intensi e repentini", con una "situazione caratterizzata da incertezza previsionale e rapidità di evoluzione", al punto da poter "essere accompagnati da fulmini, grandine e raffiche di vento". Ma da mezzanotte, il maltempo lascerà posto alle nuvole, senza piogge. E con le temperature destinate anche ad aumentare, toccando punte di 20 gradi domenica 12 marzo lungo le fasce costiere. Non durerà a lungo perché da martedì anche sulla Campania tornerà la pioggia (attesa nel Nord Italia già per lunedì mattina), e porterà con sé anche un lieve calo delle temperature. La primavera alle porte, insomma, ci metterà ancora un po' a farsi vedere in pianta stabile sulla Campania.