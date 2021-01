Ancora qualche ora di sole su tutta la Campania: il sole la farà da padrone anche per tutta la giornata di domani, giovedì 28 gennaio. Ma saranno appunto le ultime ore prima del ritorno del maltempo: il cielo tornerà a farsi minaccioso, con nuvole diffuse, forti raffiche di vento e rischio di pioggia soprattutto nelle zone dell'interno e di mareggiate lungo le coste più esposte.

Domani invece ultimi scampoli di tempo sereno: sole per gran parte della mattinata, temperature in leggero rialzo rispetto alle medie stagionali, e giornata per lo più primaverile almeno fino al tardo pomeriggio. Massime che toccheranno anche i 14 gradi centigradi, senza scendere sotto i 9 di valori minimi. Rischio basso di pioggia in serata, quando cioè inizierà ad irrompere sulla regione una perturbazione che riporterà la colonnina di mercurio verso il basso, portando con sé soprattutto nuove raffiche di vento. Rischio piogge per domani pari a circa il 10%, ma forte umidità nell'aria. Diversa la situazione nei prossimi giorni, con il rischio elevato di piogge, che soprattutto nel fine settimane torneranno ad abbattersi su tutta la regione. Raffiche di vento anche fino ai venti chilometri orari e rischio di mareggiate lungo le coste esposte, soprattutto tra sabato e domenica. Clima della Campania dunque che si muove verso l'incertezza, sebbene per la giornata di domani giovedì 28 gennaio si potrà anche godere di qualche ora di sole e di temperature negli standard stagionali. Al momento non sono previste criticità né allerte da parte della Protezione Civile della Regione Campania per i giorni delle perturbazioni in arrivo.