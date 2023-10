Meteo Napoli e Campania, da mercoledì torna la pioggia su tutta la regione Altre 48 ore di sole, poi torneranno le piogge da mercoledì 25 ottobre e dureranno una settimana. Calano anche le temperature, che scenderanno sotto 20 gradi.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Le previsioni meteo per Napoli e la Campania

Due giorni di bel tempo, poi la tregua finirà e torneranno le piogge. L'autunno ormai inoltrato, insomma, inizia a farsi sentire anche su Napoli e la Campania. Dopo le prime allerte meteo, che hanno causato allagamenti un po' ovunque, ora si teme per il ritorno delle piogge che, da mercoledì 24 ottobre, cadranno abbondanti su tutta la regione e fino alla prossima settimana.

Colpa di una intensa perturbazione che, nelle prossime ore, è attesa sul nord e che poi scenderà lentamente anche verso il Sud della penisola, arrivando anche in Campania. Per ora, dunque, il meteo resterà stabile sia oggi, lunedì 23 ottobre, sia domani, martedì 24: da mercoledì 25 ottobre, invece, le piogge inizieranno a tamburo battente. Giovedì 26 ottobre qualche possibile schiarita è attesa sul capoluogo e nelle zone del Vesuviano, ma altrove continueranno le piogge. Da venerdì 27, nuovo peggioramento sull'intera regione con temporali attesi soprattutto nel fine settimana del 28-29 ottobre. Per ora non ci sono allerte meteo da parte della Protezione Civile, ma non è escluso che nelle prossime ore possano arrivare avvisi relativi a criticità. Temperature in graduale riduzione per i prossimi giorni, con le punte massime che scenderanno abbondantemente sotto i 20 gradi già a partire da mercoledì: anche le minime inizieranno a ridursi sensibilmente, almeno fino a sabato quando, in concomitanza con i temporali, si registrerà un piccolo aumento delle temperature massime, che comunque non supereranno i 20 gradi in alcune zone della regione come il capoluogo campano e le coste tirreniche del Casertano e del Cilentano.