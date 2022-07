Meteo Napoli e Campania, da giovedì nuove ondate di calore: temperature sopra i 40 gradi Nuove ondate di calore in arrivo su tutta la Campania: il picco tra il 17 ed il 20 luglio. Ancora qualche giorno di fresco in questa settimana prima del weekend.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Arriva una nuova ondata di calore su tutta la Campania e, in generale, sull'intera Italia. A partire da giovedì 14 luglio, infatti, un nuovo vortice di aria rovente arriverà sulla penisola, e porterà ad una nuova impennata di temperature, con valori massimi sopra i 40 gradi. Il picco si registrerà tra Ondata di caldo che durerà fino alla fine di luglio, con pochi giorni di tregua. Al momento non ci sono allerte meteo da parte della Protezione Civile della Campania, ma non è escluso che con l'avvicinarsi della nuova ondata di calore non ci saranno altrettante allerte, soprattutto i famigerati "bollini rossi", che già nei giorni scorsi sono stati applicati su diverse zone della Campania, soprattutto Napoli.

Ancora qualche giornata di fresco, dunque, o meglio di temperature nelle medie stagionali: la prima inversione di tendenza si avrà da giovedì 14, con l'avvicinarsi del vortice di aria calda proveniente dall'Africa. Fino ad allora, le giornate saranno quelle "tipicamente" estive, ovvero con temperature nella media ed umidità al ribasso. Dal 14 al 17 luglio ci sarà la "trasformazione", con l'aumento esponenziali delle temperature accompagnate anche da forte umidità. Dal 17 al 20 luglio, invece, il picco vero e proprio: non si escludono temperature ben al di sopra dei 40 gradi, anche sopra quota 45 gradi di valori massimi. Una tendenza che, con qualche breve intervallo, continuerà fino a fine luglio. Sarà agosto, infatti, a controbilanciare questo luglio fuori dagli schemi: un mese di agosto che tornerà ai valori medi tradizionali, ideali per andare al mare senza per questo rischiare di incappare in pericolose ondate di calore.