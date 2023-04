Meteo Napoli e Campania: cieli nuvolosi, in arrivo pioggia e vento nel fine settimana Inizia l’instabilità meteorologica sulla Campania: cielo nuvoloso in tutta la regione, nelle prossime ore rischio pioggia in costante aumento ovunque.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Addio giornate di sole: sulla Campania è iniziato il brusco cambio meteorologico che nei prossimi giorni porterà anche freddo e pioggia su tutta la regione. Colpa di due perturbazioni in arrivo sul Mar Mediterraneo che cambieranno drasticamente il quadro di stabilità andatosi a generare subito dopo Pasquetta: già in queste ore, infatti, i cieli sulla Campania si stanno letteralmente "chiudendo". Ma poi toccherà alla discesa di vento freddo proveniente dal Polo Nord, che causerà un ulteriore abbassamento delle temperature. Temperature che si abbasseranno anche di 4-5 gradi già nelle prossime ore.

Da domani, venerdì 14 aprile, la forte nuvolosità si trasformerà in pioggia, anche se non di carattere particolarmente intenso. Anche le temperature subiranno un nuovo calo, attestandosi al di sotto delle medie stagionali. Torneranno anche i venti di tramontana, che abbasseranno ulteriormente la temperatura percepita. Il timore per il fine settimana riguarda nuove allerte meteo: non sono escluse, infatti, forti piogge a carattere temporalesco, con i forti venti che potrebbero pregiudicare anche i collegamenti marittimi con le isole. Anche sabato 15 e domenica 16 aprile ci sarà un meteo instabile, con piogge diffuse in tutta la regione. Non migliorerà neppure nella prossima settimana: se le intensità si attenueranno, non scompariranno del tutto le piogge, che cadranno copiose almeno fino a venerdì prossimo, quando l'instabilità dovrebbe iniziare a lasciare spazio alle prime schiarite e regalare forse il primo vero fine settimana di primavera dopo gli ultimi caratterizzati da freddo e pioggia.