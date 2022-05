Meteo Napoli e Campania, calo delle temperature e rischio pioggia nel fine settimana Fine settimana del 27-29 maggio all’insegna della nuvolosità in tutta la Campania: temperature in ribasso di 4-5 gradi e piogge diffuse soprattutto domenica.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Calano le temperature e rischio pioggia nel fine settimana del 27-29 maggio in Campania. Non è un ritorno del maltempo, per ora lontanissimo da queste latitudini, ma indubbiamente cambierà molto rispetto a questi giorni, in cui il caldo torrido l'ha fatta da padrone. Le temperature infatti scenderanno di 4-5 gradi, mentre una forte nuvolosità porterà a cieli grigi e a concreto rischio di pioggia su tutta la regione. Si tratterà in ogni caso di una breve parentesi, perché già dalla prossima settimana le temperature schizzeranno oltre i 35 gradi, con nuvole pressoché scomparse ed un anticipo d'estate particolarmente cospicuo.

Venerdì 27 maggio, cieli parzialmente nuvolosi per l'intera giornata su tutto il versante campano. Non ci sarà rischio pioggia, ma inizierà il lento calo delle temperature rispetto ai trenta gradi registrati negli ultimi giorni. Venti quasi assenti, con un'umidità particolarmente intensa soprattutto nelle ore della notte. Sabato 28 maggio, invece, il cielo sarà più densamente annuvolato per l'intera giornata, con le temperature che raggiungeranno i 26 gradi circa (circa quattro gradi in meno di quanti registrati abitualmente in questi giorni) su tutta la regione. Ancora venti assenti e forte umidità sull'intera Campania. Domenica 29 maggio, invece, la nuvolosità sarà particolarmente intensa, con deboli piogge soprattutto su Napoli capoluogo e provincia. Le temperature resteranno tra i 25 ed i 26 gradi di valori massimi. Già dalla prima serata, tuttavia, si registrerà una graduale riduzione della nuvolosità, con le piogge che smetteranno del tutto e le temperature che il giorno dopo risaliranno velocemente verso i valori di questi giorni.