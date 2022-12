Meteo Napoli e Campania, arriva una settimana di pioggia e freddo prima di Natale Pioggia, freddo e vento su tutta la Campania: settimana prenatalizia di inverno vero e proprio un po’ ovunque. Solo con il fine settimana arriverà la tregua.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Arriva una settimana di maltempo su tutta la Campania: colpa di ben tre perturbazioni che stanno arrivando sull'Italia e si spingeranno anche a Sud, attraversando inevitabilmente l'intera zona tirrenica e quella campana. Di fatto, saranno giorni di freddo e pioggia in vista del Natale. Probabili le allerte meteo: la prima è già prevista per domani, martedì 13 dicembre. Ma nei prossimi giorni la Protezione Civile potrebbe prorogarne diverse, almeno fino al termine della settimana. Massima allerta soprattutto a Ischia, dove la situazione resta costantemente sotto monitoraggio.

La prima perturbazione arriverà già domani sulla Campania, e porterà forti piogge e anche vento, soprattutto sulle zone costiere. All'interno, forte freddo e possibili nevicate sui rilievi montani e in particolare sui Monti Picentini. Difficile che la neve arrivi a bassa quota, ma con il passare dei giorni l'inverno arriverà in tutta la sua potenza, non solo a livello astronomico.

Tra mercoledì 14 e giovedì 15 arriverà una seconda perturbazione, che peggiorerà le piogge trasformandole in temporali veri e propri. Vento forte e crollo delle temperature concluderanno il quadro in vista del fine settimana, che si preannuncia tra i più freddi dell'intero anno: ed infatti tra giovedì 15 e venerdì 16 arriverà in Campania anche la terza perturbazione: in particolare lungo le coste tirreniche, dove la pioggia, già diventata temporale, potrà trasformarsi in nubifragio vero e proprio. Solo con l'arrivo del fine settimana ci sarà una normalizzazione del clima: nessun ritorno del caldo, ma almeno una tregua dai fenomeni di instabilità che invece caratterizzeranno questa settimana.