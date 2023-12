Meteo Napoli e Campania, ancora sole e caldo: poi torna la pioggia Ancora qualche giorno di sole e caldo, ma da venerdì nuova instabilità meteorologica. Nei prossimi giorni apparirà più chiaro il quadro in vista di Capodanno. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

Ancora qualche giorno di caldo e di sole su Napoli e sulla Campania: poi però ci sarà un repentino cambiamento del quadro meteorologico, che porterà pioggia in vista di Capodanno ed un probabile abbassamento delle temperature, finora piuttosto miti e che hanno regalato giorni di caldo "anomalo" tra Natale e Santo Stefano. In questi giorni "di transizione" tra una festa e l'altra, infatti, le giornate faranno registrare ancora temperature sopra la media, con caldo anomalo e cielo sgombro da nubi.

Ma questo meteo mite non durerà, perché si avvicina sul Mar Tirreno meridionale e dunque anche sulla Campania una nuova perturbazione che cambierà entro venerdì 29 dicembre tutte le carte in tavola. Ancora da capire con certezza invece il meteo in vista della notte di Santo Stefano e della settimana che porta all'Epifania.

"Diciamo che a Capodanno il rischio di un ritorno del freddo è concreto", aveva già spiegato il professor Adriano Mazzarella, Meteorologo e Fisico, già professore di Climatologia presso l'Università Federico II di Napoli, in una recente intervista a Fanpage.it, "ma trovandoci in una situazione particolare, ovvero con il quadro meteorologico in continuo cambiamento, dati più concreti e previsioni più precise potranno avvenire solo a ridosso del fine settimana di Capodanno", aveva concluso il meteorologo. Insomma, bisognerà attendere ancora qualche giorno per avere un quadro meteorologico più dettagliato in vista delle festività di Capodanno e dell'Epifania.

Il professor Adriano Mazzarella. Foto / Fanpage.it