Meteo Napoli e Campania, ancora caldo e umidità: pericolo nebbia di notte e all’alba Ancora caldo anomalo, umidità e nebbia in tutta la Regione: da sabato 24 febbraio, invece, tornano piogge e freddo che dureranno almeno fino a lunedì 26. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il meteo su Napoli e la Campania

Non si ferma l'ondata di caldo anomalo che si è riversata anche sulla Campania, così come in tutto il Meridione, con temperature più alte anche di sei gradi rispetto alle medie stagionali. Sorriso a metà per chi da una parte può godersi qualche giornata di mare fuori stagione e chi invece deve fare i conti con i problemi legati all'agricoltura, senza contare anche il pericolo legato alle possibili forti piogge che, per il principio di compensazione, rischiano di verificarsi a marzo, con tutti i rischi idrogeologici a esse collegate.

L'anticipo di primavera, con temperature arrivate a 20 gradi nello scorso fine settimana del 17-18 febbraio, proseguirà anche nei prossimi giorni con diversi rischi connessi soprattutto alla nebbia, che si formerà anche bassa quota come già visto nei giorni scorsi. A Napoli, le zone più colpite dalla nebbia non saranno solo Camaldoli e Colli Aminei, tradizionali i punti più alti della città, ma anche a bassa quota e nelle zone del Centro Storico e sul Lungomare. Stessa sorte nel territorio Vesuviano, così come in Sannio ed Irpinia. Banchi di nebbia causati dallo scambio termico tra l'aria che ha accumulato calore durante il giorno con il suolo raffreddato, che produrranno questo effetto un po' ovunque. Forte anche l'umidità, specialmente nelle ore odierne. Dal fine settimana, invece, torneranno le piogge: sabato 24 febbraio, cieli neri e piogge diffuse, con temperature che scenderanno anche di 3-4 gradi, mentre domenica 25 febbraio rischio temporali e temperature massime praticamente dimezzate in tutta la regione rispetto a questi giorni di caldo anomalo.