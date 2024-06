video suggerito

Meteo Napoli, arriva il grande caldo: nel weekend temperature sopra i 30 gradi In arrivo l’anticiclone africano che, a partire dal weekend, porterà il caldo estivo su tutta Italia. A Napoli sono previste temperature massime anche di 32 gradi tra sabato e domenica. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

68 CONDIVISIONI condividi chiudi

Anche se l'estate astronomica non è ancora iniziata, quella meteorologica ha preso il via il primo giugno, ma le belle giornate tardano ad arrivare, tra pioggia ed escursioni termiche notevoli tra le ore diurne e quelle notturne. È questione, però, di poche ore: tra giovedì 6 e venerdì 7 giugno, infatti, in Italia sta per arrivare quella che i meteorologi chiamano "Gobba del Cammello": si tratta dell'anticiclone africano che, come una gobba appunto, si espande dal Maghreb fino a tutta la Penisola italiana. Gli effetti dell'anticiclone cominceranno a farsi sentire già dal weekend ormai imminente: sabato 8 ma soprattutto domenica 9 giungo, infatti, a Napoli le temperature massime supereranno i 30 gradi.

Le temperature subiranno una impennata, come detto, già tra giovedì e venerdì, giorni in cui la "Gobba del Cammello" arriverà nel nostro Paese dal Nordafrica: la temperatura massima prevista per questi due giorni è infatti di 29 gradi; in aumento anche i valori minimi, compresi tra i 17 e i 18 gradi. Sarà a partire da sabato, quindi con l'inizio del weekend, che le temperature aumenteranno e il caldo africano si farà sentire: l'8 giugno, infatti, la temperatura massima sarà di 30 gradi. Peggiora la situazione domenica 9 giugno, quando la temperatura massima raggiungerà quota 32 gradi.