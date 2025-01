Meteo Epifania 2025 Napoli e Campania: temperature in aumento e niente pioggia alla Befana

video suggerito

A cura di Giuseppe Cozzolino

Il meteo del fine settimana che porta all'Epifania sarà a due facce su Napoli e Campania: a dispetto della forte pioggia che si è abbattuta su tutta la regione venerdì 3 gennaio, il fine settimana del 4-5 sarà invece soleggiato e con temperature nelle medie stagionali, mentre lunedì 6 gennaio, giorno dell'Epifania, ci sarà un rialzo delle temperature che arriveranno fino a 16 gradi nei valori massimi. Poi però, dal 7 gennaio, un brusco ritorno di pioggia e vento che caratterizzeranno la settimana a seguire, per un inverno che tornerà a farsi sentire.

Il rischio sarà per la formazione di banchi di nebbia, che già in questi giorni hanno flagellato diverse zone della Campania, causando incidenti anche molto gravi. Le zone più colpite potranno essere quelle a ridosso dei monti dell'interno, ma anche le coste sono a rischio, visto che la nebbia potrà generarsi proprio in virtù dell'aria calda "rilasciata" dal mare che si scontrerà con le basse temperature della notte. Più difficile la formazione di ghiaccio sulle carreggiate: difficilmente le temperature scenderanno sotto lo zero nei valori minimi, anche nelle zone dell'interno. Praticamente nullo il rischio neve, almeno fino alla prossima settimana. In ogni caso, infatti, le temperature saranno leggermente al di sopra della media nella prossima settimana, con punte di 17-18 gradi tra giovedì e venerdì. Per il fine settimana dell'Epifania, invece, le temperature saranno ancora nella media, fino ad un massimo di 13 gradi nei valori massimi, fino all'impennata di 3-4 gradi prevista per lunedì 6 gennaio, giornata dall'Epifania. In tutti e tre i giorni, il rischio pioggia sarà ridotto al minimo.