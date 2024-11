video suggerito

Meteo, crollo delle temperature su Napoli e Campania nel fine settimana 23-24 novembre Fine settimana del 23-24 novembre con un brusco crollo delle temperature: ma niente pioggia. Su Napoli e Campania il quadro resterà stabile. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il meteo su Napoli e la Campania

Brusco crollo delle temperature su Napoli e la Campania nel fine settimana del 23-24 novembre: dopo l'allerta meteo che si esaurirà alle 21 di oggi, venerdì 22 novembre, da domani sabato 23 il meteo sarà stabile ma, al contempo, anche molto freddo, con un crollo radicale delle temperature, che scenderanno anche di 10 gradi per quanto riguarda i valori massimi nelle zone dell'interno e di 7-8 gradi lungo le fasce costiere. Un brusco cambio, dunque, rispetto alle temperature di questi giorni e complessivamente verso un autunno che è stato più una sorta di primavera anomala fin da settembre e che è continuata fino ad inizio novembre, di fatto senza alcuna interruzione.

Effetti del mutamento climatico, che ora potrà portare tuttavia ad un inverno particolarmente rigido, per effetto del fenomeno della compensazione naturale. Ma i quadri meteorologici più aggiornati saranno più chiari nelle prossime settimane. Per adesso, l'unica certezza è che le temperature subiranno un crollo verticale in questo fine settimana imminente. Fortunatamente, non ci saranno piogge, se no qualche rovescio sporadico nelle zone dell'interno, ma comunque senza grosse problematiche. Ma non è escluso che a dicembre la neve possa cadere in alta quota, e in particolar modo sul Vesuvio, un po' come spesso accade con l'avvicinarsi del Natale. Ma i quadri meteorologici sono ancora in corso di definizione, e dunque si capirà meglio nei prossimi giorni. Per ora, oltre alla stabilità meteorologica, ci sarà solo un crollo verticale della temperatura, con riduzione anche del vento che in queste ore ha fatto danni in tutta la regione.