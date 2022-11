Meteo Campania, ancora tempo instabile: rischio forti piogge nel fine settimana Tempo instabile su tutta la Campania, ma fine settimana che rischia di essere caratterizzato da forti piogge e nuove allerte.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Ancora tempo instabile su tutta la Campania: se in questi giorni le piogge saranno deboli e locali, lo scenario cambierà nei prossimi giorni, quando soprattutto nel fine settimana c'è paura per nuovi forti piogge come quelle viste la scorsa settimana. Attenzionata soprattutto l'isola d'Ischia, dove l'alluvione ha causato una frana che ha causato oltre duecento sfollati, 8 vittime accertate e almeno 4 dispersi.

Per ora non ci sono allerte meteo: anche per domani, giovedì 1° dicembre, la Protezione Civile della Campania ha dato colore verde alla situazione meteorologica. Ma le temperature in forte calo e le perturbazioni in arrivo potranno cambiare il quadro meteorologico in breve tempo. Soprattutto nel fine settimana, il primo di dicembre, che rischia di essere caratterizzato da forti perturbazioni anche di carattere temporalesco: la Protezione Civile tiene d'occhio soprattutto le isole del Golfo e la zona di Ischia. In questi giorni, invece, le piogge saranno deboli o quasi assenti, anche sull'isola Verde.