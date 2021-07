Meteo: bomba di calore sulla Campania: anticiclone africano fino a sabato 31 luglio In Campania la Protezione civile ha già allertato da giorni i residenti per le ondate di calore che dureranno, salvo proroghe, almeno fino a giovedì. Ma il meteo avverte: sole e caldo in intensificazione con picchi fino a 45°C sulle regioni meridionali entro la giornata di sabato.

A cura di Redazione Meteo

In Campania la Protezione civile ha già allertato da giorni i residenti per le ondate di calore che dureranno, salvo proroghe, almeno fino a giovedì. Il meteo è inclemente e parla di calore africano fino a sabato con picchi di 45 gradi. Mentre al Nord poi ci saranno temporali, qui al Sud splenderà il sole: ottima notizia anche se il caldo torrido non allenterà la sua morsa. Nelle sue previsioni

Ilmeteo.it scrive: