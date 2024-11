video suggerito

Meteo, ancora sole e caldo su Napoli e Campania: ma dal 13 novembre arrivano i temporali Sole e caldo fino alla prossima settimana su Napoli e Campania, poi da mercoledì 13 novembre arriveranno i temporali e il crollo delle temperature. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

Ancora giornate di sole e caldo, seppur con escursioni termiche considerevoli tra il giorno e la notte. Ma da martedì 13 novembre cambia tutto: l'autunno farà irruzione infatti in maniera quasi definitiva, sebbene ad un solo mese dall'arrivo dell'inverno, con il solstizio che quest'anno cadrà sabato 21 dicembre 2024 alle ore 10:19 e che sarà il giorno più "corto" dell'anno, con poco più di 8 ore di luce e 14 di buio. Non a caso il Natale cristiano venne istituito il 25 dicembre, giorno in cui si celebrava la festa pagana della "nascita" del Sol Invictus, il Sole Invincibile, ovvero da quando le giornate iniziano ad allungarsi.

Per ora però ci si potrà godere ancora di qualche giorno di caldo e sole: temperature fino a 24 gradi su Napoli e la Campania fino a lunedì, con rischio pioggia praticamente assente. Possibili invece i banchi di nebbia soprattutto alle prime luci del mattino, generati proprio dall'escursione termica che farà registrare di sera temperature anche di 15 gradi più basse di quelle del giorno. Da martedì 12 novembre inizieranno gli annuvolamenti che porteranno poi mercoledì 13 novembre ai temporali veri e propri: non sono escluse allerte meteo, proprio in occasione dell'arrivo delle piogge, che saranno anche intense. Il rischio è soprattutto di tipo idrogeologico, visto che per diverse settimane le temperature sono state molto elevate e che la quantità di pioggia in arrivo potrebbe essere considerevole: ma di questo si occuperà la Protezione Civile regionale. Per il momento, si potrà godere anche di qualche giorno di sole e di caldo fuori stagione, come ormai avvenuto per quasi tutto il mese di ottobre.