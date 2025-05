Mertens cittadino onorario di Napoli: la cerimonia al Maschio Angioino venerdì 6 giugno

video suggerito

A cura di Giuseppe Cozzolino

Dries Mertens cittadino onorario di Napoli: lo ha annunciato il comune di Napoli. La cerimonia si terrà al Maschio Angioino venerdì 6 giugno, alla presenza tra gl altri del sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, che ha accolto la richiesta del Consiglio Comunale, nonché quelle di tanti tifosi azzurri da sempre legatissimi alla "freccia belga". Già nel 2022 era arrivato il via libera da parte del primo cittadino partenopeo, ma si attendeva una data. Dopo tre anni, il tanto atteso annuncio: venerdì 6 giugno 2025, al Maschio Angioino.

"Ho avuto moltissime sollecitazioni sia dal Consiglio comunale che da moltissimi cittadini, tutti colpiti dal legame di Mertens con la città, testimoniato anche dalla sua volontà di mantenere casa a Napoli. Noi avvieremo il processo per il conferimento della cittadinanza onoraria perché mi sembra non solo opportuno ma anche un riconoscimento a un nostro concittadino che ha dato tanto dal punto di vista sportivo e anche tanto alla città e mi auguro che continuerà a farlo", aveva spiegato Gaetano Manfredi già nel 2022, alla notizia dell'inizio del processo di conferimento.

Dries Mertens, lo scugnizzo venuto dal Belgio

Dries Mertens arrivò a Napoli il 24 giugno 2013, per poco più di 9 milioni di euro, dai nederlandesi del PSV Eindhoven. Da allora, nove stagioni in maglia azzurra, diventando anche il miglior marcatore della storia del club partenopeo, con 148 reti in 397 incontri, vincendo due coppe Italia nel 2014 (dove segnò il gol del definitivo 3-1 alla Fiorentina in finale a Roma) e nel 2020 (dove segnò invece il gol in semifinale che valse la qualificazione contro l'Inter) ed una Supercoppa italiana nel 2014 vinta a Dubai contro la Juventus. La separazione avvenne nell'estate 2022, a parametro zero: volato in Turchia, ha vinto con il Galatasaray tre campionati consecutivi, una coppa ed una supercoppa. Ma in questi tre anni è tornato spesso a Napoli, nella sua casa a Palazzo Donn'Anna, che non ha mai lasciato neanche dopo il trasferimento in Anatolia.