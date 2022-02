Mercogliano, medico di base investita mentre attraversa la strada: Lucia Furno muore sul colpo La dottoressa di base Lucia Furno, 68 anni, è morta investita da un’auto mentre attraversava la strada proprio davanti il suo studio che aveva appena chiuso.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Investita ed uccisa da un'automobile dopo aver chiuso lo studio medico: la dottoressa di base Lucia Furno, 68 anni, è morta così nel tardo pomeriggio di ieri a Mercogliano, in provincia di Avellino. La donna stava attraversando la strada dopo aver chiuso il proprio studio medico su via Ramiro Marcone, quando un'automobile di grossa cilindrata l'ha travolta in pieno, uccidendola sul colpo. Inutile l'intervento dei sanitari del 118, giunti sul posto in poco tempo: per lei non c'era già più niente da fare.

La persona alla guida è scappata

Troppo gravi i traumi riportati nell'impatto, dopo il quale è stata scaraventata sull'asfalto. Lucia Furno, 68 anni, era originaria di Sant'Angelo a Scala ma aveva il proprio studio su via Ramiro Marcone, a Mercogliano, dove era molto conosciuta. La persona alla guida non si è fermata, forse perché non si è resa conto dell'impatto o forse perché spaventata: fatto sta che ora è ricercata e rischia le accuse di omicidio stradale e omissione di soccorso. Secondo alcuni testimoni si tratterebbe di una persona alla guida di un grosso Suv bianco, ma gli inquirenti al momento non si sbilanciano.

Il sindaco: "Sempre pronta e disponibile"

Sconvolta la comunità irpina, sia quella della cittadina dell'Abbazia del Loreto sia quella di Sant'Angelo a Scala, dove viveva. Sulla tragedia questa mattina è intervenuto anche il sindaco del paese. "Oggi é una giornata triste per la nostra comunità", ha commentato Carmine De Fazio, sindaco di Sant'Angelo A Scala, "la dottoressa Lucia Furno non è più tra noi, purtroppo é andata via troppo presto e in una situazione che ha dell'incredibile. Le uniche parole che riesco ad esprimere sono rivolte alla famiglia, al marito, ai figli e a tutti quelli che le volevano bene. A te che eri anche la mia dottoressa, sempre pronta e disponibile", ha concluso De Fazio, "dico soltanto ciao".