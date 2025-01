video suggerito

Mercato degli stracci di Porta Nolana, pugno duro del Prefetto: vigili fino a notte e sequestri Il Prefetto potenzia il presidio delle forze dell’ordine a Porta Nolana. La Municipalità: “Bisogna riqualificare la zona” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Porta Nolana blindata dalle forze dell'ordine anche di notte. Pugno duro del Prefetto Michele Di Bari per estirpare le illegalità, a partire dal mercato abusivo degli stracci, a rapine e aggressioni. Potenziato il presidio delle forze dell'ordine, con polizia locale e metropolitana, che si faranno da staffetta, con l'ausilio anche delle altre forze dell'ordine, polizia, carabinieri e guardia di finanza. Un intervento che era stato richiesto a viva voce anche dal presidente della II Municipalità, Roberto Marino.

Porta Nolana blindata dalle forze dell'ordine

Il processo per riqualificare Porta Nolana è già iniziato da tempo. Ma la Prefettura ha deciso di imprimere un giro di vite sulle problematiche di sicurezza e decoro urbano. Ieri, nel corso della riunione del Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal Prefetto di Napoli, Michele di Bari , che fa seguito a diverse riunioni tenutesi negli ultimi mesi sul tema, è stato determinato di rafforzare i servizi in quell’area e nelle zone limitrofe anche nelle giornate festive fino a tarda sera.

È stato disposto, nell’immediatezza, che le Forze dell’Ordine e la polizia locale assicureranno a rotazione servizi per la prevenzione e repressione di vendita abusiva di merce in condizioni igieniche precarie sulla pubblica via, prorogando il presidio fino a tarda serata, con l’ausilio di un automezzo compattatore di Asia, con il quale si procederà alla distruzione immediata della merce sequestrata. Si tratta di un’attività interforze, già in atto, ma che, in ragione di ulteriori necessità, si è deciso di rafforzare.

Leggi anche Guida mentre è al telefono, la Polizia Municipale di Napoli gli ritira la patente

La Municipalità: "Va riqualificata Porta Nolana"

Sulla vicenda interviene Roberto Marino, presidente della II Municipalità Avvocata-Montecalvario-San Giuseppe-Porto-Pendino.

"La situazione di degrado che si registra nell’area di Porta Nolana, ove si perpetrano reati diffusi, dalla vendita abusiva, allo spaccio ed altre forme di illegalità, che turbano la vita dei cittadini e dei commerciati, da tempo e’ alla attenzione della Municipalità e del Comune.

Allo stato attuale, la Polizia Municipale presidia il territorio durante la settimana e nel fine settimana, fino a determinate ore, dopo le quali l’area viene presa d’assalto".

E conclude:

"In numerose occasioni, su nostra istanza, il tema è stato portato in discussione in Prefettura in sede di comitato per l’ordine e la sucurezza pubblica, anche con l’ausilio dell’assessore alla polizia municipale del Comune di Napoli, da ultimo nello scorso mese di dicembre, ove Sua Eccellenza, anche su indicazione di Comune e Municipalità, assumeva la determinazione di richiedere la disponibilità della Polizia Metropolitana di intervenire nella attività di presidio, in staffetta con la Polizia Municipale e da ultimo, in sede di tavolo tecnico presso la Questura, si è appreso che la Prefettura disponeva effettivamente tale servizio.

Quindi contiamo che in brevissimo tempo l’area di Porta Nolana, dove si verificano queste situazioni di illegalità, trovi una soluzione definitiva, senza la necessità di manifestazioni ed iniziative di piazza, perché siamo perfettamente a conoscenza della problematica che va risolta con il coinvolgimento delle autorità competenti, come sta avvenendo".