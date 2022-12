Mercatini a “km 0”, ortaggi, frutta e slow food a Napoli, cambiano regole e piazze: dove saranno Il Comune di Napoli aggiorna il regolamento dei mercati agricoli dopo 9 anni. Cancellate alcune aree come piazza Quattro Giornate. Ma ne arrivano tante nuove, come piazza Mercato, piazza Borsa, piazza Cavour e piazzale Tecchio. L’elenco completo dei mercati a “km 0”

A cura di Pierluigi Frattasi

Immagine di repertorio

Addio al mercatino ortofrutticolo in piazza Quattro Giornate al Vomero, ma arrivano nuovi mercati agricoli a “km 0” in Piazza Nicola Amore, piazza Borsa, piazza Mercato, piazza Cavour e piazzale Tecchio. Sono alcune delle novità del nuovo regolamento del Comune di Napoli per i mercati di quartiere a “km 0”, quelli dove contadini e imprenditori agricoli possono vendere direttamente i loro prodotti della terra.

Cambia il regolamento dopo 9 anni

Il vecchio regolamento risaliva al novembre 2013 ed era stato modificato una volta, dal consiglio comunale, nel 2014. Ma sono trascorsi quasi 10 anni e molte cose sono cambiate: dalle normative comunitarie europee per i prodotti a km 0, alle necessità del territorio sulle localizzazioni.

Da qui la revisione del regolamento, con la delibera 417 della giunta Manfredi, proposta dall'assessore Teresa Armato, con delega alle Attività Produttive, che va in consiglio comunale nella seduta di domani, giovedì 15 dicembre 2022. Il Comune, infatti, prima di procedere a nuovi bandi da parte delle Municipalità per l'assegnazione dei mercati ha pensato di aggiornare il regolamento, raccogliendo anche i suggerimenti dei territori.

Mercati cancellati e di nuova istituzione

Tra le novità più significative, viene sistemata la mappa delle strade e piazze dove poter fare i mercatini. Alcuni luoghi sono stati cancellati. Altri introdotti.

Nella I Municipalità, per esempio, cancellata l'area di via A.Torelli, inserite piazza Mercadante e via Cesario Console. Nella II Municipalità, cancellata piazzetta Olivella, inserite piazza Mercato, Piazza Nicola Amore, piazzetta Sant'Arcangelo a Baiano, piazza Bovio. Nella III Municipalità, inserita piazza Cavour, alle spalle metro Linea 2.

Al Vomero-Arenella (V Municipalità), cancellati l'area pedonale via Freud-via Fragnito (piazzetta Totò), l'ingresso parco Camaldoli di via Camaldolilli, piazza Quattro Giornate e Largo Tina Pica. Inseriti via Gioacchino Murat, Giardini Tina Pica a via Domenico Fontana. Alla VII Municipalità, cancellata l'area parco Barbato, inserita Parco Laudati. All'VIII Municipalità, cancellata l'area di Villa Comunale a piazza Marianella. Inserite varie aree. Alla X Municipalità di Bagnoli-Fuorigrotta, inserite le aree piazzale Tecchio, viale della Liberazione, via Boezio (Luna Rossa).

Cosa si vende nei mercatini a “km 0” di Napoli

Ma cosa si può trovare nei mercatini agricoli a “km 0” di Napoli? Nella delibera viene spiegato che:

Nei mercati è consentita la vendita esclusiva di prodotti agricoli e alimentari, incluso quelli ottenuti a seguito di attività di manipolazione e/o trasformazione provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, nonché i prodotti agricoli e alimentari appartenenti ad uno o più comparti agronomici diversi da quelli dei prodotti della propria azienda, purché direttamente acquistati da altri imprenditori agricoli. Il fatturato derivante dalla vendita dei prodotti provenienti dalle rispettive aziende deve essere prevalente rispetto al fatturato proveniente dal totale dei prodotti acquistati da altri imprenditori agricoli. Possono essere posti in vendita esclusivamente prodotti agricoli alimentari conformi a quanto previsto nel presente Regolamento, alla disciplina in materia di igiene degli alimenti, etichettati nel rispetto della disciplina in vigore per i singoli prodotti e con l'indicazione del luogo di origine territoriale e dell'impresa produttrice.

L'elenco delle aree pubbliche individuate per ospitare mercati agricoli per Municipalità

I Municipalità

Villa Comunale; Piazza Salvatore Di Giacomo; Piazza Mercadante; Via Cesario Console

II Municipalità

Piazza Scipione Ammirato; Via Cervantes; Piazza Mercato; Piazza Nicola Amore; Piazzetta Sant’Arcangelo a Baiano; Piazza Bovio; Parco Ventaglieri; Parco Viviani; Via Diaz; Piazza Dante (su autorizzazione del Sindaco).

III Municipalità

Viale del Poggio; Piazza Sanità; Piazza Sant'Eframo Vecchia; Piazza Cavour (spalle Metro Linea 2).

IV Municipalità

Centro Direzionale; Piazza Miraglia; Piazza Principe Umberto; Piazza Poderico; Piazza S. Ferdinando; Piazza Gerolomini; Mercato Caramanico

V Municipalità

Piazza Immacolata; Via Gioacchino Murat; Giardini "Tina Pica" in Via Domenico Fontana; Piazza Muzii.

VI Municipalità

Parco Massimo Troisi; Piazza Francesco De Santis; Viale Margherita

VII Municipalità

Parco S. Gaetano Errico; Parco Mianella; Parco Aquino; Parco Laudati

VIII Municipalità

Via Emilio Scaglione (Area parcheggio Chiaiano 1); Via Nuova Toscanella (area antistante 28^ Circolo Didattico), Corso Chiaiano (tratto altezza Bar Centrale incrocio Via Aldo Cocchia); Parco pubblico, Eremo dei Camaldoli; Area Rotondella; Via Nuova Dietro la Vigna angolo Via Madonna delle Grazie; Via Nuova Dietro la Vigna (Parcheggio Napoli Servizi); Parco Musella; Piazza Bernardino Tafuri; Parco dell’Abbondanza (Villetta Piazza Marianella); Via Emilio Scaglione, 504; Via Luigi Compagnone; Piazza Grandi Eventi; Largo Dino Battaglia; Viale della Resistenza Lotto S (pressi Largo Cittadinanza attiva); Monterosa ex incubatore nel largo; Via Quagliariello campo Vigili Urbani; Ingresso 24 Via Orsolone ai Guantai; Via Due Portoni; Via Comunale e Via Vicinale Margherita dove ci sono le vecchie Masserie.

IX Municipalità

Parco Attianese di Via Provinciale; Parco Costantino (Soccavo); Isola Pedonale “Falcone e Borsellino” (Corso Duca D'Aosta – Pianura).

X Municipalità

Piazza Italia; Piazza San Vitale, Viale Campi Flegrei; Via Cerlone; Piazza Veniero; Piazzale Tecchio; Viale della Liberazione; Via Boezio (Luna Rossa).

Dipartimento Ambiente

Parco Scampia; Parco Fratelli de Filippo (Ponticelli); Parco Virgiliano (Posillipo); Parco Camaldoli; Parco Buglione (Arenella).