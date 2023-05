Bomba d’acqua su Melito e Marano, le strade diventano fiumi Allagamenti si registrano anche in via Madonna delle Grazie, che collega Melito a Villaricca, e sulla Circumvallazione.

A cura di Pierluigi Frattasi

Bomba d'acqua su Melito, dove questa mattina sono bastate poche ore di pioggia per allagare le strade. Vie e piazze del comune dell'area nord di Napoli si sono trasformate in pochi minuti in fiumi d'acqua. Allagamenti si sono registrati in diverse zone della città, anche su via Madonna delle Grazie, che collega Melito a Villaricca, creando caos, disagi e ingorghi per il traffico. Lunghe code di auto e pozzanghere anche sulla Circumvallazione, che collega Melito a Mugnano. A complicare le cose, anche la chiusura ormai prolungata, dalla scorsa Pasqua, della Perimetrale di Melito, a causa del furto di guard rail, che sta stressando particolarmente la viabilità nella zona.

Sulla Campania continua il maltempo

Il maltempo continua ad abbattersi sulla Campania, purtroppo. Piogge e raffiche forti di vento si sono registrate questa mattina anche a Napoli, anche se di breve durata. La Protezione Civile Regionale ha emanato un avviso di allerta meteo gialla, valido dalle 8 alle 20 di domani, sabato 13 maggio sulle zone 1,2,3 della Campania (Piana Campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana; Alto Volturno e Matese; Penisola Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini). Sono previsti temporali improvvisi e repentini anche con grandinate, fulmini e raffiche di vento.

Tempo incerto, c'è rischio di piccole tempeste

Piccole tempeste, difficili da prevedere e con rapidità di evoluzione. Il tempo, insomma, continuerà ad essere molto incerto. La Protezione Civile ha lanciato l'allarme anche sul possibile rischio di dissesto idrogeologico legato agli allagamenti e alle infiltrazioni di acqua. Bisognerà stare attenti anche alla possibile caduta di rami e alberi. Per questo motivo, la protezione civile ha avvisato gli enti locali della Campania ad assicurare la corretta tenuta del verde pubblico e delle strutture provvisorie esposte agli eventi atmosferici, in particolar modo quelle aperte al pubblico, come parchi, cimiteri e giardini.