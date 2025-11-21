Megastore cinese abusivo a Pozzuoli: gli agenti della Municipale si sono finti clienti nel giorno dell’inaugurazione

Il megastore era in esercizio senza l’opportuna autorizzazione del Comune. Alla titolare, gli agenti della Polizia Municipale hanno comminato una multa da 5mila euro.

Il megastore abusivo scoperto a Pozzuoli

Era in attività nonostante non avesse la necessaria autorizzazione da parte del Comune: scoperto un megastore cinese abusivo a Pozzuoli, nella provincia di Napoli; per portare alla luce l'attività abusiva, sita in via Campana, gli agenti della Polizia Municipale di Pozzuoli, guidati dalla comandante Silvia Mignone, si sono finti clienti nel giorno dell'inaugurazione. In realtà, il megastore era abilitato alla sola vendita all'ingrosso: un escamotage utilizzato per aggirare le regole riservate alla vendita al pubblico per le medie strutture, che prevede autorizzazioni mirate a garantire la sicurezza dei clienti. Gli agenti della Municipale, in borghese, hanno così acquistato della merce e, accertata la possibilità degli acquisti anche al dettaglio, hanno fatto scattare le sanzioni.

La titolare dell'attività commerciale, una cittadina cinese di 30 anni, è stata pertanto sanzionata con una multa di 5mila euro, ai sensi della legge regionale sul commercio. Ora spetta allo Sportello unico per le attività produttive (Suap) determinare la cessazione dell'attività abusiva, mentre i controlli della Polizia Municipale di Pozzuoli vanno avanti per contrastare gli abusi commerciali e tutelare i consumatori. Durante le operazioni sul territorio, i poliziotti hanno rintracciato un veicolo senza targhe, già sottoposto a 11 fermi fiscali: il mezzo è stato sequestrato.