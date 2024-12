Medico insospettabile trovato in possesso di pistole clandestine e rubate, paletta e lampeggiante: arrestato

video suggerito

A cura di Valerio Papadia

Un medico in servizio presso l'ospedale Maresca di Torre del Greco, nella provincia di Napoli, è stato arrestato dalla Polizia di Stato per detenzione illegale di due pistole, una risultata rubata e l'altra detenuta illegalmente. L'arresto del professionista, insospettabile, è scattato dopo che gli agenti della Squadra Mobile di Napoli e quelli del commissariato di Torre del Greco, impegnati in servizi specifici per individuare la presenza di armi sul territorio, hanno sottoposto a perquisizione l'abitazione del dottore.

Pertanto, i poliziotti hanno rinvenuto e sequestrato un revolver Smith & Wesson calibro 38, risultato rubato a San Giorgio a Cremano e una pistola Beretta con matricola abrasa, completa di 9 proiettili calibro 9 nel caricatore. In uno zainetto, inoltre, gli agenti hanno ritrovato 63 cartucce calibro 9×21 e 26 cartucce calibro 38 special.

La perquisizione è stata estesa anche all'automobile del medico, nella quale i poliziotti hanno trovato una palina segnaletica, un lampeggiante e un passamontagna. Il professionista, al termine delle formalità di rito, è stato arrestato e portato nel carcere napoletano di Poggioreale. Sulla vicenda sono in corso ulteriori approfondimenti, coordinati dalla Procura di Napoli.