McDonald’s assume personale per sala e cucina a Napoli, Pompei, Torre Annunziata e Sant’Anastasia: come candidarsi La nota catena di fast food ha aperto molte posizioni per i ristoranti in provincia di Napoli. Si cercano addetti alla Ristorazione​-​Crew.

A cura di Pierluigi Frattasi

Immagine di repertorio

Via alle assunzioni da McDonald’s in Campania. La nota catena di fast food ha aperto molte posizioni per il 2022 nei ristoranti in provincia di Napoli. Si cercano addetti alla Ristorazione​-​Crew, da impiegare sia in cucina che in sala. Ci sarà tempo fino al 30 novembre per inviare le candidature per i locali della Galleria Umberto I, via Medina e via Argine a Napoli. Fino al 12 ottobre per il ristorante di Sant'Anastasia e fino al 9 dicembre per i punti di Torre Annunziata Retail Park e Pompei. Si prevedono contratti di lavoro part-time. Le posizioni aperte rientrano nell'ambito del piano da 5mila assunzioni varato da McDonald's in Italia per il 2022. Tra queste anche quelle per altri ristoranti di Villaricca, Casoria, Pomigliano d'Arco, Melito, Afragola, Quarto e Giugliano. L'azienda è in campo anche nella formazione, organizzando corsi interni per il personale e offrendo borse di studio.

McDonald's cerca personale per sala e cucina

L'azienda ricerca addetti Ristorazione​-​Crew. In cucina, come recita l'annuncio, il Crew prepara prodotti dalla qualità eccellente, collabora con i colleghi per gestire al meglio le richieste dei Clienti, ha la possibilità di conoscere tutti gli elementi della gestione di una cucina professionale e di un’attività di ristorazione.In sala, il Crew si occupa di accogliere e supportare i clienti nella scelta dei diversi menù e si impegna affinché possano vivere un’esperienza piacevole all’interno dei nostri ristoranti.

I requisiti e come candidarsi

Quali sono i requisiti richiesti per entrare nella famiglia di McDonald's? Occorre in primo luogo avere il Diploma di scuola media superiore, quindi "ottime doti relazionali, orientamento al lavoro di squadra, flessibilità e disponibilità oraria in base alle esigenze organizzative". E, ancora, "approccio multitasking, flessibilità, gestione del tempo e spiccato orientamento al cliente".

Il link per candidarsi per lavorare da McDonald's a Napoli nel 2022