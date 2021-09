McDonald’s apre a Casavatore (Napoli): 60 posti di lavoro, come candidarsi Il noto fast food statunitense, famoso per hamburger e patatine fritte, aprirà presto un punto vendita a Casavatore, cittadina alle porte di Napoli: sono 60 le assunzioni previste per il nuovo ristorante. Nello specifico, le figure ricercate sono tutte inerenti all’area “ristorazione/crew”: ecco come candidarsi.

A cura di Valerio Papadia

Nuove opportunità lavorative si profilano nella provincia di Napoli, precisamente a Casavatore, dal momento che nella cittadina sta per aprire un nuovo ristorante McDonald's. Sono infatti 60 i posti di lavoro disponibili per l'apertura del nuovo punto vendita della nota catena di fast food statunitense, famosa in tutto il mondo per hamburger e patatine fritte. Ecco, di seguito, quali sono i profili ricercati e come fare per candidarsi.

McDonald's a Casavatore, profili ricercati e requisiti

Come detto, sono 60 i posti di lavoro disponibili grazie alla prossima apertura del nuovo ristorante McDonald's a Casavatore. Nella fattispecie, l'azienda ricerca 60 persone nell'ambito dell'area "ristorazione/crew". I nuovi assunti svolgeranno attività sia in cucina che in sala, dedicandosi alla preparazione dei prodotti e all'accoglienza dei clienti. Per quanto riguarda i requisiti richiesti, McDonald's ricerca figure con diploma di scuola media superiore (conseguito o in corso), dotate di flessibilità, doti relazionali e orientamento al lavoro in team. Richiesta disponibilità al lavoro part-time, su turni sia giornalieri che notturni, nei festivi e nei weekend. La conoscenza di una lingua straniera costituisce requisito preferenziale.

Come candidarsi per lavorare al McDonald's di Casavatore

Chiunque fosse interessato a lavorare nel McDonald's di nuova apertura a Casavatore, può consultare l'apposita sezione "Lavora con noi" sul sito dell'azienda. Basterà scegliere il ristorante e il profilo d'interesse, compilare il modulo richiesto e allegare alla candidatura il proprio curriculum vitae.