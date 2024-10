Maxi rissa tra ragazzini nei vicoli di Chiaia: decine di giovanissimi fanno a pugni per strada, 6 denunciati La rissa è andata in scena nella serata di ieri: decine di ragazzini si sono affrontati a suon di pugni in via Ascensione, nel cuore del quartiere Chiaia. Sei giovanissimi sono stati denunciati dai carabinieri, è caccia agli altri partecipanti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

Una rissa di vaste proporzioni, che ha visto affrontarsi decine e decine di ragazzini, è andata in scena tra i vicoli di Chiaia, quartiere nel centro di Napoli, nella tarda serata di ieri, giovedì 17 ottobre; la rissa ha portato alla denuncia di sei ragazzini tra i 13 e i 16 anni. Precisamente in via Ascensione, nel cuore del quartiere, decine di giovanissimi si sono affrontati per strada, colpendosi a suon di pugni, come testimonia un video, pubblicato sui social dal deputato di Alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli.

Chi ha assistito alla rissa, però, oltre ad immortalarla con il cellulare, ha allertato anche il 112: sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia Centro. Giunti in via Ascensione, a pochi passi dall'omonima piazza e soprattutto dall'omonima chiesa, i militari dell'Arma, però, non si sono imbattuti in alcuna rissa; lì, però, sei ragazzini parlottavano tra loro e, alla vista dei carabinieri, si sono dati alla fuga. I militari decidono così di fermarli: bastano pochi minuti, grazie anche alla visione delle telecamere di sorveglianza della zona, per collegare i sei giovanissimi alla rissa.

Pertanto, al termine del controllo, i sei ragazzini, che come detto hanno tutti tra i 13 e i 16 anni, sono stati denunciati alla competente Autorità Giudiziaria e affidati ai rispettivi genitori; proseguono le indagini dei carabinieri per identificare anche gli altri partecipanti alla maxi rissa.