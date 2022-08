Maxi rissa tra 6 persone ad Avellino per motivi di viabilità: un ferito in ospedale, 3 denunciati La rissa è scoppiata in Campetto Santa Rita, area di parcheggio in centro ad Avellino: tre dei contendenti sono stati denunciati dalla Polizia.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Botte da orbi oggi, sabato 27 agosto, in pieno centro di Avellino, dove è improvvisamente scoppiata una maxi rissa che ha visto coinvolte sei persone, tre delle quali sono state denunciate alla fine dalla Polizia di Stato. Ancora poco chiari i motivi della rissa che si è consumata in Campetto Santa Rita ad Avellino, ampia area di parcheggio che sorge proprio a ridosso del centro storico della città irpina: secondo una prima ricostruzione, proprio per la natura del luogo, pare che la rissa sia scoppiata per motivi legati alla viabilità, probabilmente proprio per un parcheggio. Ad affrontarsi sono stati due gruppi composti da tre persone ciascuno, in totale sei persone, che hanno cominciato a picchiarsi nel bel mezzo dell'area parcheggio.

Uno dei contendenti è rimasto ferito nella maxi rissa

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Questura di Avellino, che hanno placato gli animi e hanno identificato tutti i partecipanti alla violenta rissa, tre dei quali sono stati denunciati alla competente Autorità Giudiziaria. Sul posto sono intervenuti anche i sanitari del 118: nella colluttazione uno dei contendenti è rimasto ferito. Trasportato al Pronto Soccorso dell'ospedale San Giuseppe Moscati, all'uomo è sono state diagnosticate lesioni a una spalla dovute a una caduta conseguente a un pugno ricevuto, giudicate guaribili in 30 giorni.